Rettungsschiff „Alan Kurdi“: Droht neuer Streit mit Italien?

Rom. Auf dem Mittelmeer hat das Schiff „Alan Kurdi“ 40 Migranten aufgenommen. Doch nun ist noch offen, wo die Migranten an Land gehen könne.

Das Rettungsschiff „Alan Kurdi“ hat am Mittwoch 40 Migranten im Mittelmeer aufgegriffen und Kurs auf die italienische Insel Lampedusa genommen. Doch ob sie dort absehbar an Land gehen können, ist höchst fraglich. Denn die italienische Regierung ließ zuletzt selbst Migranten nicht ins Land, die sich auf einem Schiff der staatlichen Küstenwache befanden.

Die „Alan Kurdi“ wird von der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye betrieben. Sea-Eye-Sprecher Gorden Isler erklärte, dass die italienische Insel Lampedusa der geografisch gesehen nächstgelegene sichere Ort für die „Alan Kurdi“ sei. Das Schiff werde aber „nicht ohne triftigen Grund“ unerlaubt in die italienischen Territorialgewässer fahren.

Dies hatte der italienische Innenminister Matteo Salvini zuletzt untersagt. Den privaten Seenotrettern warf Salvini eine „fortlaufende Provokation“ vor. Mehr als 110 Migranten, die tagelang an Bord eines Schiffs der italienischen Küstenwache ausharrten, können indes an Land gehen und sollen auf sechs EU-Staaten verteilt werden.

Baby und Kleinkinder auf der „Alan Kurdi“

Ob auch die Migranten auf der „Alan Kurdi“ auf europäische Staaten verteilt werden, ist noch unklar. An Bord seien auch zwei Frauen, ein Baby und zwei Kleinkinder, die mit den anderen Migranten auf einem Schlauchboot unterwegs waren. Sea-Eye hatte die Menschen in den frühen Morgenstunden entdeckt. „Die Menschen sind glücklich, aber völlig erschöpft“, erklärte Einsatzleiterin Barbara Held nach Angaben von Sea-Eye.

Das Ärzteteam versorge eine Schwangere und zwei Migranten mit älteren Wunden. Die Geretteten hätten angegeben, in der Nacht aus der libyschen Stadt Tadschura östlich von Tripolis abgefahren zu sein. Zwei der Geretteten hätten erzählt, den Luftangriff auf ein Internierungslager in Tadschura erlebt zu haben. Anfang Juli kamen dabei mehr als 50 Migranten ums Leben.

Italien und Malta haben Hilfsorganisationen in der Vergangenheit immer wieder das Anlegen verwehrt. In Italien drohen ihnen Strafen, wenn sie unerlaubt in italienische Gewässer fahren. Doch auch das Schiff der italienischen Küstenwache durften Dutzende gerettete Migranten nicht ohne weiteres verlassen.

In den vergangenen Monaten ist es quasi zur Regel geworden, dass gerettete Migranten erst in Italien an Land gehen dürfen, wenn sich andere Länder nach teils langwierigen Verhandlungen zu ihrer Aufnahme bereit erklären.

Eine langfristige Lösung für die Verteilung von Bootsflüchtlingen ist nicht in Sicht: Das sind die Gründe für Europas Versagen im Flüchtlingsdrama. Außenminister Heiko Maas sprach sich bei der Flüchtlings-Verteilung für ein „Bündnis der Hilfsbereiten“ aus. Der FPD-Chef Christian Lindner sprach sich für legale Fluchtwege nach Europa aus, um Dramen auf dem Mittelmeer zu verhindern.

