Grünen-Chefin hält Klimazölle perspektivisch für denkbar

Berlin Um klimafreundliche Produktion etwa von Stahl vor Konkurrenz zu schützen, hält Grünen-Chefin Annalena Baerbock Klimazölle für denkbar. Erst einmal müsse es aber in Europa die hohen Ökostandards geben, sagte sie im ARD-Sommerinterview. Ihre Partei sei dafür, in Europa klimaneutral Stahl zu produzieren, also ohne Ausstoß von Treibhausgasen wie Kohlendioxid, sagte Baerbock. Wenn andere Länder ohne diese Standards billig produzierten, müsse man über Klimazölle nachdenken. Es sollte da keine globale Wettbewerbsverzerrung geben - etwa gegenüber China oder den USA.

