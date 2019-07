In Hongkong ist es am Samstag zu Ausschreitungen gekommen.

Hongkong. In Hongkong ist es zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Eine Kundgebung war Samstag verboten worden.

Polizei setzt Tränengas gegen Demonstranten in Hongkong ein

Erneut ist es in Hongkong zu Ausschreitungen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Die Polizei setzte Tränengas gegen Protestler ein. Einzelne Demonstranten sollen sich bewaffnet haben hieß es.

Tausende Menschen hatten sich trotz eines zuvor verhängten Verbots friedlich durch den Stadtteil Yuen Long gezogen waren. Sie trugen aufgespannte Regenschirme – das Symbol der Hongkonger Demokratiebewegung.

Die Protestler hatten den Ort gewählt, weil am Bahnhof des abgelegenen Bezirks vergangenes Wochenende regierungskritische Demonstranten von Schlägern in weißen T-Shirts mit Eisenstangen und Stöcken angegriffen worden waren. 45 Menschen wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Demonstranten machten bezahlte Banden aus der Umgebung von Yuen Long für die Angriffe verantwortlich. Sie warfen der Polizei vor, sie nicht beschützt zu haben.

Hongkong: Demonstranten umgingen Versammlungsverbot kreativ

Hongkongs Regierung begründete den Einsatz der Polizei am Samstag in einer Mitteilung damit, dass sich einige Protestler mit Stangen und selbst gebauten Schutzschilden ausgerüstet hätten. Es seien auch Barrikaden errichtet worden. In den Straßen kam es zu Zusammenstößen zwischen Polizisten und Protestlern, von denen viele Helme und Masken trugen.

Hongkong- Verletzte nach Angriff von Schlägertrupps

Hongkongs Polizeibehörde untersagte den für Samstag geplanten Marsch mit der Begründung, dass es zu gewaltsamen Ausschreitungen zwischen Demonstranten und Anwohnern kommen könnte. In sozialen Netzwerken riefen Protestler dennoch dazu auf, nach Yuen Long zu kommen.

Um das offizielle Demonstrationsverbot zu umgehen, nannten Protestler ihren Marsch am Samstag stattdessen einen „Einkaufs-Ausflug“, eine gemeinsamen „Pokémon-Jagd“ oder einen „Gedenkmarsch“ für den ehemaligen chinesischen Premierminister Li Peng, der vergangene Woche gestorben war.

Li Peng galt als einer der Hauptverantwortlichen für die blutige Niederschlagung der Proteste am Platz des Himmlischen Friedens in Peking am 4. Juni 1989. Auch bei der Hongkonger Demokratiebewegung ist er deshalb verhasst.

In Hongkong kommt es seit Wochen immer wieder zu Protestmärschen mit Hunderttausenden Teilnehmern. Auslöser für die Demonstrationen war ein umstrittener Gesetzentwurf zur Auslieferung beschuldigter Personen an China. Regierungschefin Carrie Lam hat das Gesetz mittlerweile zwar „für tot“ erklärt. (dpa/ac)