May-Nachfolger wird heute bekannt – Johnson klarer Favorit

London. Am Dienstag fällt in London die Entscheidung, wer neuer Chef der Konservativen und damit neuer Premierminister Großbritanniens wird.

In Großbritannien wird heute bekanntgegeben, wer Chef der Konservativen Partei und damit auch neuer Premierminister wird. Als klarer Favorit gilt Ex-Außenminister Boris Johnson. Der jetzige Außenminister Jeremy Hunt hat Experten zufolge nur geringe Chancen.

Die Bekanntgabe wird gegen Mittag erwartet. Danach soll es eine Ansprache des neuen Regierungschefs geben. Am Mittwoch soll der Sieger dann offiziell die Amtsgeschäfte von Premierministerin Theresa May übernehmen.

Mehrere Minister wollen nicht unter Johnson arbeiten

May war Brexit-Deal, also ihrem mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag mehrfach im britischen Parlament gescheitert und damit zur tragischen Figur geworden. Johnson, der May mehrfach offensiv angegriffen hatte, will den EU-Austritt Ende Oktober notfalls auch ohne Deal mit Brüssel durchziehen.

Dieses Szenario fürchtet vor allem die Wirtschaft auf der Insel, die dadurch schweren Schaden nehmen könnte. Aber auch im Parlament regt sich Widerstand. Mehrere Minister haben bereits ihren Rücktritt angekündigt, weil sie nicht in einem Kabinett Johnson dienen wollen.

(ba/rtr)