Auswärtiges Amt fordert Iran zur Freigabe des Tankers auf

Berlin Das Auswärtige Amt hat den Iran aufgefordert, den festgesetzten britischen Tanker unverzüglich freizugeben, und sich mit Großbritannien solidarisch erklärt. "Die Bundesregierung verurteilt die Festsetzung von zwei Handelsschiffen im Golf auf das Schärfste", erklärte ein Sprecher des Ministeriums in Berlin. "Dies ist ein nicht zu rechtfertigender Eingriff in die zivile Schifffahrt, der eine ohnehin angespannte Lage gefährlich weiter verschärft." Der Iran hatte den unter britischer Flagge fahrende Öltanker in der Straße von Hormus gestoppt und in einen Hafen eskortiert.

