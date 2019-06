CDU oder AfD - Görlitz entscheidet über den Oberbürgermeister

Görlitz (dpa) – Die rund 46 000 Wahlberechtigten im ostsächsischen Görlitz sind heute erneut zur Abstimmung über einen neuen Oberbürgermeister aufgerufen. Bei der Entscheidung für Sebastian Wippel von der AfD oder Octavian Ursu von der CDU geht es aber nicht nur um das Spitzenamt in der Neißestadt - die Stichwahl gilt auch als Stimmungstest für die Landtagswahl in Sachsen am 1. September. Den ersten Wahlgang vor knapp drei Wochen hatte Wippel mit 36,4 Prozent für sich entschieden, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Als erster AfD-Politiker im Rathauschefsessel könnte er Geschichte schreiben.

