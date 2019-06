Trump kommt zur D-Day-Feier nach Nordfrankreich

Bayeux Genau 75 Jahre nach der Landung der alliierten Truppen im Zweiten Weltkrieg wird US-Präsident Donald Trump heute in der Normandie erwartet. Er will auf dem US-Militärfriedhof Colleville-sur-Mer bei Bayeux gemeinsam mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron an einer Gedenkfeier teilnehmen. In der gesamten Region gibt es massive Sicherheitsvorkehrungen und Straßensperrungen. Trump hatte gestern am großen D-Day-Tag in der südenglischen Hafenstadt Portsmouth teilgenommen, ebenso wie Macron und Kanzlerin Angela Merkel.

