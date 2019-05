Bremen Nach der Landtagswahl in Bremen sieht SPD-Landeschefin Aulepp eine Basis für eine Koalition mit Grünen und Linken. Die Linkspartei, die sie in vier Jahren Parlamentsarbeit in Bremen erlebt habe, sei eine realistische und pragmatische Linkspartei, sagte die SPD-Landeschefin. Ob und wann die SPD auf Grüne und Linke zugehen werde, obwohl die Sozialdemokraten die Wahl klar verloren, ließ Aulepp offen. In Westdeutschland gab es bisher kein rot-rot-grünes Bündnis auf Länderebene.

