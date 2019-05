Panama wartet auf Ergebnis der Präsidentenwahl

Panama-Stadt In Panama ist ein neuer Präsident gewählt worden. Erste Stimmenauszählungen sahen den als Favorit ins Rennen gegangenen Agrarunternehmer und früheren Landwirtschaftsminister Laurentino Cortizo vor den sechs anderen Kandidaten. Er war für die Demokratisch-Revolutionäre Partei angetreten und hatte seinen Landsleuten versprochen, die grassierende Korruption in dem mittelamerikanischen Land zu bekämpfen. Erreichen will er dies unter anderem durch veränderte Vergabeverfahren für öffentliche Aufträge.

