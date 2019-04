Trump: Wir schicken bewaffnete Soldaten an Grenze zu Mexiko

Washington US-Präsident Donald Trump will bewaffnete Soldaten an die Grenze zu Mexiko schicken. Trump twitterte, mexikanische Soldaten hätten kürzlich Waffen gegen amerikanische Soldaten gezogen, "vielleicht als Ablenkungsmanöver für Drogenschmuggler an der Grenze". Das solle besser nicht noch mal passieren, schrieb Trump. Ein Teil der Kräfte, die das Verteidigungsministerium an der Grenze stationiert hat, ist bereits bewaffnet. Es blieb unklar, ob es nun einen konkreten Plan gibt, noch mehr Kräfte zu bewaffnen.

