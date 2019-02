Henryk M. Broder: Foto mit Alice Weidel sorgt für Aufregung

Foto mit Weidel sorgt für Aufregung – so reagiert Broder

Großer Wirbel um ein Foto: Der „Welt“-Kolumnist Henryk M. Broder hat sich zusammen mit der AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel ablichten lassen – während sie ihn umarmt. Broder wehrt sich nun gegen Vorwürfe, er habe sich von der AfD für ihre Zwecke instrumentalisieren lassen. Er klärt den Vorfall auf.

Er selbst versteht die Aufregung nicht. „Wenn ich von Frau Weidel umarmt werde, die, soviel ich weiß, weder wegen Drogenhandels noch für die Förderung von kriminellen Clans in Berlin abgeurteilt wurde, dann regt sich das halbe Land auf. Ich finde das albern“, sagte er dem Branchendienst „Meedia“.

AfD: Broder wegen Foto mit Weidel kritisiert – das Wichtigste in Kürze:

Der Journalist Henryk M. Broder hat sich nach einem Vortrag mit Alice Weidel fotografieren lassen

Das kam in den sozialen Netzwerken gar nicht gut an. Der Vorwurf: Broder habe sich instrumentalisieren lassen

Jetzt erklärt sich der „Welt“-Kolumnist

Henryk M. Broder war gestern Abend bei uns zu Gast zu dem Thema :

"Das Ende der Demokratie, wie wir sie kennen und was die political correctness dazu beiträgt."

Ich bedanke mich für einen gelungenen Abend - auch bei meinen beiden Kollegen @UdoHemmelgarn & Martin @Renner_AfD!#AfD pic.twitter.com/hXJfgFfpLA — Alice Weidel (@Alice_Weidel) January 30, 2019

Dennoch versucht der 72-Jährige, dessen Eltern die Konzentrationslager Auschwitz und Buchenwald überlebten, die Wogen zu glätten. Auf „welt.de“ veröffentlichte er die Rede, die er am Montagabend vor der AfD-Fraktion im Bundestag hielt und vor der das umstrittene Foto entstand. Zudem distanzierte er sich – und bat um Entschuldigung.

Henryk M. Broder bereut Foto mit Alice Weidel

„Vor meiner Rede ist ein Foto entstanden, auf dem zu sehen ist, wie Alice Weidel, Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, mich umarmt“, stellte Broder seinem Redemanuskript voran. „Dieses Bild ist von der AfD in den sozialen Medien verbreitet worden. Es wäre richtig gewesen, sich der Umarmung zu entziehen.“

Journalist Henryk M. Broder. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Als Journalist sollte man auf Distanz zu Politikern und Politikerinnen achten, schreibt er weiter. Es gebe allerdings keinen Grund, aus dieser Umarmung weiter gehende Schlüsse zu ziehen. „Ich bitte um Entschuldigung und gelobe, bei der nächsten Gelegenheit vorsichtiger zu sein.“

Im Netz hatte es von mehreren Seiten Kritik gegeben. Auch „Welt“-Chefredakteur Ulf Poschardt meldete sich zu Wort. „Politiker und Journalisten sollten sich nie umarmen (lassen). Und auch sonst keine missbrauchbare Nähe suchen“, schrieb er auf Twitter.

Wichtige Regel: Politiker und Journalisten sollten sich nie umarmen (lassen). Und auch sonst keine missbrauchbare Nähe suchen. Diese Rede hielt Henryk M. Broder vor der AfD-Fraktion via @welt https://t.co/65Td5aivNO — Ulf Poschardt (@ulfposh) January 30, 2019

Darum ging es in Broders Rede bei der AfD

Broder kritisierte unter anderem Alexander Gauland für seine „Vogelschiss“-Rede. Foto: Michael Kappeler / dpa

Die AfD hatte Broder eingeladen, um über Political Correctness zu sprechen. Er behandelte in seiner Rede aber noch weit mehr Themen. So erklärte er etwa, warum er überhaupt vor der AfD spreche („um ein Zeichen zu setzen, für einen fairen Umgang mit dem politischen Gegner“), ließ wissen, warum er nicht an den Klimawandel glaube, und warum es zwar eine noble, aber unrealistische Idee sei, niemanden auszugrenzen.

die rede von broder vor der afd fraktion hält was das schmusefoto verspricht — Jan Böhmermann 🤨🇪🇺 (@janboehm) January 30, 2019

Zudem fand der Journalist auch deutliche Worte für seine Gastgeber. „Wann bekommt ein Jude schon die Gelegenheit, in einem Raum voller Nazis, Neo-Nazis, Krypto-Nazis und Para-Nazis aufzutreten?“, fragte Broder und kritisierte Alexander Gaulands Aussage, die NS-Zeit sei ein „Vogelschiss“ der deutschen Geschichte gewesen.

Haltet von #Broder was Ihr wollt, tut Ihr ja eh, ich auch, aber dass der AfD-Fraktion "ihr seid Nazis" ins Gesicht gesagt wird, das erfüllt mein Herz schon mit einem Quantum Freude. pic.twitter.com/kAoY9xWfTX — Sascha Lobo (@saschalobo) January 30, 2019

Gemeinsame Erklärung mit Thilo Sarrazin

Broder gilt als rechtskonservativ. Seine Ansichten veröffentlicht er nicht nur in seinen Kolumnen für die „Welt“, sondern auch auf seinem Blog „Die Achse des Guten“.

Broder unterzeichnete auch das Positionspapier „Gemeinsame Erklärung 2018“, das sich gegen „illegale Masseneinwanderung“ ausspricht. Weitere Unterzeichner sind etwa Thilo Sarrazin und Alexander Gaulands Mitarbeiter Michael Klonovsky.

#Weidel's Gesichtsausdruck sagt alles. Kaum jemand hat so viel dafür getan, antimuslimische Ressentiments bis weit in die Mitte der deutschen Gesellschaft salonfähig zu machen wie #Broder. Hass scheint (auch) ihn zu erblinden. https://t.co/7I2JZP2QJQ — Bünyamin Bilal (@bilalbnym) January 30, 2019

