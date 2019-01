Steinmeier zu Staatsbesuch in Äthiopien

Addis Abeba Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat einen dreitägigen Staatsbesuch in Äthiopien begonnen. In der Hauptstadt Addis Abeba wurde er von der neuen Präsidentin Sahle-Work Zewde mit militärischen Ehren begrüßt. Danach stand auch ein Treffen mit Ministerpräsident Abiy Ahmed auf dem Programm, dessen entschlossenen Reformkurs Steinmeier mit dem Besuch unterstützen will. Eine Wirtschaftsdelegation begleitet den Bundespräsidenten.