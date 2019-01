DIHK: Exorbitante Kosten bei schnellem Kohle-Aus

Berlin DIHK-Präsident Eric Schweitzer hat vor exorbitanten Kosten eines beschleunigten Kohleausstiegs gewarnt: "In Summe ergeben sich durch einen vorzeitigen Kohleausstieg gesamtgesellschaftliche Mehrkosten von bis zu 170 Milliarden Euro", sagte Schweitzer dem "Handelsblatt". Schweitzer ist auch Mitglied der Kohlekommission, die an diesem Freitag über ihren Abschlussbericht beraten will. Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft hatten erst kürzlich vor hohen Mehrkosten gewarnt. Diese resultierten aus Strompreissteigerungen.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder