EU-Parlamentarier fordern mit offenem Brief Exit vom Brexit

Überraschender Appell an die Briten kurz vor der Brexit-Abstimmung im Parlament am Dienstag: Mehr als hundert Abgeordnete des EU-Parlaments werben in einem offenen Brief an die Bürger Großbritanniens für einen Verzicht auf den bevorstehenden EU-Austritt des Landes. „Wir bitten darum, im Interesse...