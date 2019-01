Brexit: Nach gescheitertem Votum stellt Opposition Misstrauensantrag

Am Dienstagabend hat das britische Unterhaus über das mit der EU ausgehandelte Abkommen zum Brexit abgestimmt. Das Ergebnis ist für Premierministerin Theresa May ernüchternd. Mit 432 zu 202 Stimmen erteilten die Abgeordneten ihrem Brexit-Deal am Dienstag eine deutliche Absage. May steht unter...