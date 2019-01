Cyberabwehr: Mehrheit misstraut Fähigkeiten Deutschlands

Berlin Die Mehrheit der Deutschen befürchtet, dass ihr Land nicht ausreichend auf einen großen Cyberangriff vorbereitet ist. Das geht aus einer Studie hervor, die das US-Forschungsinstitut Pew Research Center veröffentlicht hat. Danach bezweifeln 52 Prozent der Bundesbürger, dass Deutschland eine solche Attacke meistern könnte. 45 Prozent der Befragten halten die Republik für gut vorbereitet. Für ihre Studie hatten die Wissenschaftler Menschen in 26 Ländern befragt. Am zuversichtlichsten waren die Israelis, auch in Russland und Indonesien war das Vertrauen in die eigene Cyberabwehr groß.

