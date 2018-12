Kinderschutzbund-Präsident: Schulsystem ist falsch

Die Fenster sind mit Lichterketten dekoriert, der Tisch im mexikanischen Lokal in Köln-Deutz mit roten und goldenen Tüchern geschmückt. Alles weist auf Weihnachten hin, erinnert an Wärme, Familie und Liebe. Für Kinder das größte Ereignis im Jahr. Doch nicht alle elf Millionen Kinder in Deutschland...