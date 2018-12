Atomkrieg-Gefahr: Wladimir Putin warnt vor US-Plänen

Russlands Präsident Wladimir Putin hat in seiner jährlichen Pressekonferenz davor gewarnt, die wachsende Gefahr eines Atomkriegs zu unterschätzen. „Wenn, Gott verhüte, so etwas passiert, kann das zur Vernichtung der ganzen Zivilisation führen, wenn nicht des ganzen Planeten“, sagte der Kremlchef am...