Macron verurteilt Krawalle in Paris scharf

Paris Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Krawalle während der "Gelbwesten"-Proteste in Paris scharf verurteilt. "Ich werde immer Protest akzeptieren, ich werde immer der Opposition zuhören, aber ich werde nie Gewalt akzeptieren", sagte er während einer Rede beim G20-Gipfel in Buenos Aires. In Paris war es heute erneut zu heftigen Ausschreitungen während der Demonstrationen der "Gelben Westen" gekommen. Dutzende Menschen wurden verletzt. Die Protestgruppe geht seit Wochen gegen die Reformpolitik der Regierung auf die Straße und kritisiert insbesondere den Präsidenten.