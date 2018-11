Grünen-Chef Habeck appelliert: "Arbeiten und nicht abheben"

Berlin Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck hat seine Partei angesichts guter Wahlergebnisse und Umfragewerte vor Überheblichkeit gewarnt. "Lasst uns arbeiten und nicht abheben", sagte er am bei einem Landesparteitag der Berliner Grünen. 2018 sei für seine Partei mit den Wahlerfolgen in Hessen und Bayern sowie steigenden Umfrageergebnissen auf Bundes- und Länderebene ein gutes Jahr. "Das ist aber kein Grund, sich auf die Schultern zu klopfen und wie ein Orang-Utan durch die Manege zu laufen", so Habeck.

