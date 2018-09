Cyberkrieg: Angriffe von Staaten ungefährlicher als von Kriminellen

Für das Foto kommt Arne Schönbohm mit in das Lagezentrum. Ein Konferenzraum, ein Raum mit Bildschirmen und Computer, eine Handvoll Mitarbeiter überwacht an diesem Freitagmittag das Netz der Bundesregierung. Schönbohm ist Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Vorher...