ZDF-Politbarometer: Union bei Umfragewerten auf Rekordtief

Wenn an diesem Sonntag Bundestagswahl wäre, erhielten CDU/CSU dem ZDF-Politbarometer zufolge nur noch 30 Prozent (minus 1) der Wählerstimmen. Das ist der bisher schlechteste Wert in der Historie der Politbarometer-Umfragen. Die SPD läge bei 20 Prozent (plus 2). Die Grünen könnten zulegen und 16...