Veranstalter: Australien verweigert Chelsea Manning Einreise

Canberra Australien will der ehemaligen WikiLeaks-Informantin Chelsea Manning nach Angaben der Veranstalter das Visum zu einer Vortragsreise verweigern. Die US-Amerikanerin sei vom australischen Innenministerium informiert worden, dass sie vermutlich keine Einreiseerlaubnis erhalten werde, teilte der Tour-Veranstalter Think mit. Vom Ministerium gab es zunächst keinen Kommentar. Erste Station der Reise soll am Samstag das Opernhaus in Sydney sein. Die Veranstalter hoffen nun darauf, dass die Behörden einlenken. Die Vortragsreihe soll Manning auch nach Neuseeland führen.

