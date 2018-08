Rotes Kreuz sucht weltweit nach fast 100 000 Vermissten

Berlin Das Rote Kreuz sucht weltweit nach fast 100 000 Menschen, die infolge von Krieg, Flucht oder Vertreibung vermisst werden. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Das sei die höchste Zahl an Fällen seit mehr als zehn Jahren. Auch beim DRK gehen trotz sinkender Flüchtlingszahlen viele Suchanfragen von Menschen ein, die ihre Angehörigen auf der Flucht verloren haben. "In den ersten sechs Monaten 2018 gab es fast 1200 Anfragen - fast so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres", so DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt.

