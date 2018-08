Chemnitz: Verletzte nach Böllerwürfen bei Neonazi-Aufmarsch

In der Nacht zum Sonntag wurde in Chemnitz ein 35-Jähriger mit Messerstichen getötet. Am Sonntag kam es bei Demonstrationen zu Ausschreitungen Am Montagabend demonstrieren Rechtsextreme wieder, auch Gegendemonstranten sind in Chemnitz Augenzeugen gehen von 2000 rechten Demonstranten und rund 1000...