Wladimir Putin bleibt für Angela Merkel ein schwieriger Gast

Viele Schlagworte warfen Wladimir Putin und Angela Merkel in Richtung der Mikrofone und Kameras der Journalisten: Krieg in Syrien, Konflikt in der Ukraine, Atomwaffenabkommen mit dem Iran. Es gebe „viele ernste Konflikte weltweit“, sagte die Kanzlerin am Samstag in ihrem kurzen Statement in der...