Berlin Die Verhandlungen mit Spanien über die Rücknahme von Migranten aus Deutschland sind abgeschlossen. Das sagte die Sprecherin des Bundesinnenministeriums, Eleonore Petermann, am Vormittag in Berlin. Kanzlerin Angela Merkel besucht am Wochenende den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez. Bei dem informellen Treffen in Andalusien im Süden des Landes werde das Migrationsthema im Mittelpunkt stehen, hatte die spanische Regierung mitgeteilt.

