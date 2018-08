Wehrdienst: Welcher Politiker hat gedient – und wer nicht?

Foto: Thomas Koehler / imago/photothek

Bundesaussenminister Heiko Maas, SPD, besucht das Deutsche Einsatzkontingent Counter Daesh an der jordanischen Luftwaffenbasis in Al-Azraq in Jordanien: Maas hat Wehrdienst geleistet. Foto: Thomas Koehler / imago/photothek