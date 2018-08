Atombombe: Hiroshima gedenkt 73 Jahre danach der Opfer

Mit einer Schweigeminute und einem Appell zur Abrüstung haben die Menschen im japanischen Hiroshima am Montag des Abwurfs der Atombombe auf die Großstadt vor 73 Jahren gedacht.Um 8.15 Uhr, also zu dem Zeitpunkt, an dem am 6. August 1945 der amerikanische Bomber „Enola Gay“ die erste jemals in einem...