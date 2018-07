Hat Özils Rücktritt Auswirkung auf EM 2024 in Deutschland?

Beide haben lange geschwiegen. Doch das ist jetzt vorbei: Nach dem Rücktritt Mesut Özils aus der deutschen Fußballnationalmannschaft am Sonntag und seinem Statement, in dem er dem DFB Rassismus vorwirft, hat nun der türkische Präsident bei Özil angerufen. Das erzählte Recep Tayyip Erdogan am...