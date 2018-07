Johannesburg In Südafrika haben Politiker und Bürger den 100. Geburtstag des 2013 verstorbenen Anti-Apartheidkämpfers und späteren Friedensnobelpreisträgers Nelson Mandela begangen. Präsident Cyril Ramaphosa leitete in Mandelas Geburtsort Mvezo in der Provinz Ostkap Feierlichkeiten zu Ehren des früheren Präsidenten. Der frühere US-Präsident Barack Obama hatte gestern in Johannesburg eine viel beachtete Rede zu Ehren Mandelas gehalten.

