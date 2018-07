Washington Nach heftiger Kritik wegen seiner Haltung beim Gipfel mit Kremlchef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump eingeräumt, dass Russland sich in die US-Wahl 2016 eingemischt hat. Er akzeptiere entsprechende US-Geheimdienstinformationen, sagte Trump in Washington. Trump hatte beim Gipfel mit Putin in Helsinki gesagt, er sehe "keinen Grund", warum Russland sich in die US-Wahlen eingemischt haben sollte. Zugleich hatte er Putins Dementi dazu als "extrem stark und kraftvoll" bezeichnet.

