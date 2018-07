Mali wird für die Bundeswehr zum zweiten Afghanistan

Der „NH90“ ist kein kleiner Hubschrauber. Er ist ein Helikopter der Zehn-Tonnen-Klasse, gebaut für Transportflüge. Zerlegt passen drei davon in die Antonow-Maschine, die an diesem Montag in Bamako Richtung Leipzig abhebt. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) erklärt, „der letzte...