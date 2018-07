Theresa May schwört Kabinett auf neuen Brexit-Kurs ein

Chequers Nach monatelangem Gezerre hat sich die britische Regierung auf einen neuen Plan für die künftige Beziehung zur EU nach dem Brexit geeinigt. Das teilte der Regierungssitz Downing Street 10 nach einer Klausurtagung des Kabinetts auf dem Landsitz Chequers mit. Teilweise nimmt die Regierung in London damit Abschied von ihrem harten Brexit-Kurs. Michael Barnier twitterte, er freue sich auf die detaillierten Pläne. Großbritannien will bei Waren und landwirtschaftlichen Erzeugnissen auch nach dem Austritt aus der EU weiterhin eng an den europäischen Binnenmarkt gebunden bleiben.