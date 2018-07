Asyl-Kompromiss im Faktencheck: Das bringt er wirklich

Eine DIN-A4-Seite, drei Punkte – so knackig, so übersichtlich, so einfach kann Politik sein. Die Einigung von CDU und CSU vom Montag zur „besseren Ordnung, Steuerung und Verhinderung der Sekundärmigration“ hat die Unionsparteien befriedet. Allein taugt der Dreisatz auch in der Praxis? Ein...