Dokumentation: Der „Masterplan Migration“ im Wortlaut

Lange war Seehofers „Masterplan“ eine Art Geisterpapier – trotz seiner politischen Sprengkraft. Nun ist das so lang gehütete Geheimnis in der Welt. Wir dokumentieren das umstrittene Papier in voller Länge. Das Dokument trägt den Untertitel „Maßnahmen zur Ordnung, Steuerung und Begrenzung der...