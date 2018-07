Asylstreit: SPD mischt sich mit Fünf-Punkte-Plan ein

Im Asylstreit der Unions­parteien ist die SPD seit Wochen nur in der Zuschauerrolle. Jetzt zeigen die Sozialdemokraten, was mit ihnen geht und was nicht. In einem Fünf-Punkte-Papier, das dieser Redaktion vorliegt und am Montag beschlossen werden soll, lehnt die SPD wie Kanzlerin Angela Merkel (CDU)...