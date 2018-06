EU-Gipfel: Die wichtigsten Entscheidungen im Überblick

Angela Merkel ist mit sich im Reinen. Was sie beim EU-Gipfel in Brüssel erreicht habe, gehe noch über die Forderungen der CSU hinaus, versicherte die Kanzlerin zum Abschluss des Treffens am Freitagnachmittag: „Das ist mehr als wirkungsgleich“, sagte Merkel, sie habe ihre Zeit „maximal...