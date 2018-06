Das bedeutet die EU-Einigung für den Streit Merkel-Seehofer

Das war eine überraschend schwere Geburt, aber am Ende kann Kanzlerin Angela Merkel doch aufatmen: Vom EU-Gipfel in Brüssel bringt sie zwar nicht genau das mit nach Hause, was die CSU von ihr gefordert hat – aber der europäische Kurswechsel hin zu einer härteren Flüchtlingspolitik fällt doch so...