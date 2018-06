Merkel trifft vor Beginn des EU-Gipfels Italiens Conte

Brüssel Im Ringen um eine Reform der Asylpolitik trifft Kanzlerin Angela Merkel noch vor dem Beginn des EU-Gipfels in Brüssel den italienischen Regierungschef Guiseppe Conte. Das bestätigten Regierungskreisen beider Länder. Die CDU-Chefin hatte angekündigt, mit einzelnen EU-Staaten über Abkommen über die Rückführung bestimmter Migranten zu verhandeln. Sie will damit Lösungen für die ultimative Forderung von Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer finden, ab Juli bestimmte Asylbewerber direkt an der deutschen Grenze abzuweisen. Merkel hatte zuvor in Berlin die Erwartungen an den EU-Gipfel gedämpft.

