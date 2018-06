Nahles ruft CDU und CSU zur Verantwortung im Asylstreit auf

Berlin SPD-Chefin Andrea Nahles hat eindringlich an die Verantwortung der Unionsparteien zur Lösung des erbitterten Asylstreits appelliert. "Dass wir in dieser Situation, nur 100 Tage nach Amtsantritt der neuen Bundesregierung, in einer handfesten Regierungskrise stecken, darf nicht sein", sagte sie im Bundestag. Nichts habe sich in der Sachlage der Flüchtlingspolitik seit Unterzeichnung des Koalitionsvertrags verändert. Die SPD unterstütze die Kanzlerin dabei, auf europäischer Ebene an Lösungen zu arbeiten.

