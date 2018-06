Türken in Deutschland bejubeln den Wahlsieger Erdogan

Anhänger des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan haben am Sonntagabend in deutschen Städten den Wahlsieg ihres Idols gefeiert. In Berlin etwa gab es im Stadtteil Kreuzberg Autokorsos von Erdogan-Fans. Auch auf dem Platz vor der Gedächtniskirche in der Innenstadt trafen sich Erdogan-Wähler...