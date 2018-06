Neuwahlen: Was auf Deutschland zukommen kann

Eine nervöse Anspannung liegt über der Republik. Fliegt Deutschland gegen Schweden bei der WM 2018 raus? Sind Angela Merkels Tage an der Macht gezählt? Am Sonntag reist die Kanzlerin, die gerade erst aus dem Nahen Osten zurück ist, zu einem Asyl-Mini-Gipfel nach Brüssel, am kommenden Donnerstag und...