Audioaufnahme: So klingt Trumps „Null Toleranz“-Politik

Der Audiomitschnitt eines Reporters, der ein Lager besucht hat, in dem Migrantenkinder von ihren Eltern getrennt untergebracht sind, hat in den USA weitere Kritik an Donald Trumps Grenzpolitik geschürt.In dem Mitschnitt sind Kinderstimmen zu hören, die weinen und nach „Mami“ und „Papa“ rufen. Ein...