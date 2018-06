UNHCR: Über 68 Millionen auf der Flucht vor Krieg und Gewalt

Unterdrückung, Gewalt und Kriege wie in Syrien und dem Kongo zwingen den Vereinten Nationen (UN) zufolge immer mehr Menschen in die Flucht. Rund 68,5 Millionen Kinder, Frauen und Männer suchten Ende 2017 Schutz fern ihres Zuhauses, teilte das Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Dienstag in Genf mit. Das...