Asyl-Streit: Angela Merkels Richtlinienkompetenz gegen Horst Seehofers Ressortkompetenz

Im Streit über die Asyl-Politik droht der Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer der Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel mit einem Alleingang. Seehofer will Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden, an den deutschen Grenzen abweisen. Die Kanzlerin will...