Umfrage: Italiener schätzen Merkel mehr als Putin

Rom Italiens neue Regierung strebt weg von Deutschland und der EU in Richtung Russland - doch für die meisten Italiener ist Bundeskanzlerin Angela Merkel immer noch die angesehenste globale Führungsfigur in der Politik. In der repräsentativen Studie für die Zeitung "La Repubblica" wurden die Menschen in Italien gefragt, ob sie Merkel, Russlands Präsidenten Wladimir Putin oder US-Präsident Donald Trump am meisten schätzten. 51 Prozent entschieden sich für die Bundeskanzlerin, 39 für Putin und 23 für Trump.

