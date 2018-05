Kanzlerin Merkel zu Besuch bei Europas neuem Musterschüler Portugal

Für Angela Merkel ist es zur Abwechslung mal eine angenehme Reise. Nach schwierigen Gesprächen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Sotschi und Chinas Staatschef Xi Jinping in Peking besucht die Kanzlerin nun Portugal. Am Mittwoch nahm sie an der Einweihung eines Technologiezentrums des...