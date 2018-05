Giuseppe Conte – Diener zweier zweifelhafter Herren

Ein „Wunderkind“ sei er gewesen, erinnert sich seine frühere Grundschullehrerin Vittoria Macchiarola aus Volturara Appula, dem kleinen Ort in Apulien, in dem Giuseppe Conte aufwuchs. Der heute stets in stilvollem Anzug mit Weste und Krawatte von zurückhaltender Eleganz sowie weißem Hemd mit...