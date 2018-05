Berlin Das Vertrauen der Bürger in die Arbeit des Bundesflüchtlingsamts ist einer Umfrage zufolge erheblich beschädigt. Knapp 80 Prozent gaben bei der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey für die "Welt" an, ihr Vertrauen in die Vergabepraxis von Asylbescheiden beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sei "eher gering" oder "sehr gering". Bei knapp 9 Prozent (8,9) ist das Vertrauen "sehr groß" oder "eher groß". 11,4 Prozent sind unentschieden.

